Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний по делу, связанному с поцелуем футболистки испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

В пятницу бывший глава организации предстанет перед судьей Франсиско де Хорхе. Сам Рубиалес отказался от комментариев.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.