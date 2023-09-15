Тебас: «С точки зрения финансов ла лига — худшая лига в Европе»

Глава ла лиги Хавьер Тебас считает, что испанская лига является худшей в Европе с точки зрения финансовой ситуации.

«Когда «Барса» вернется к нормальной ситуации? Это зависит от них. Возможно, если они продадут топ-игрока, это станет для клуба огромным шагом. С точки зрения финансов мы худшая лига в Европе», — цитирует Barca Universal Тебаса.

60-летний испанец возглавляет ла лигу с 2013 года. В 2020 году он был переизбран на этот пост на 4 года.

Финансовые проблемы ла лиги стали острее, когда в 2022 году УЕФА изменил правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентами доходов.