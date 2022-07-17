Френки де Йонг может остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может остаться в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, трансфер голландца в «Манчестер Юнайтед», скорее всего, сорвется, все указывает на то, что футболист не покинет «Барселону».

Ранее боссы каталонцев не раз заявляли, что не хотят, чтобы де Йонг покидал команду.