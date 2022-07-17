Суарес хочет продолжить карьеру в европейском клубе

Уругвайский форвард Луис Суарес все еще находится без команды. Этим летом футболист покинул «Атлетико».

По данным El Mundo Deportivo, Суарес хочет выступать в клубе, который будет играть в Лиге чемпионов. На этой неделе он должен принять решение по своему будущему. Запасным вариантом для него является возвращение в уругвайский «Насьональ».

Ранее сообщалось, что футболист пока тренируется на базе «Барселоны».

35-летний Суарес играл за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.