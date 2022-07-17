«Тоттенхэм» готов заплатить «Барселоне» за Депая 17 миллионов евро
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sport.
По данным источника, в субботу лондонцы предложили каталонцам 17 миллионов евро за форварда. Однако «Барса» хотела бы выручить с его продажи 20 миллионов евро. Сам футболист хотел бы подождать предложений других клубов. Депай не хочет возвращаться в АПЛ.
В прошедшем сезоне Депай провел 27 матчей в ла лиге, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.
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Осасуна – Севилья
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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