«Тоттенхэм» готов заплатить «Барселоне» за Депая 17 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sport.

По данным источника, в субботу лондонцы предложили каталонцам 17 миллионов евро за форварда. Однако «Барса» хотела бы выручить с его продажи 20 миллионов евро. Сам футболист хотел бы подождать предложений других клубов. Депай не хочет возвращаться в АПЛ.

В прошедшем сезоне Депай провел 27 матчей в ла лиге, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.