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Форвард «Атлетико» Феликс заразился коронавирусом

12:20
Жоау Феликс. Фото Instagram
Жоау Феликс. Фото Instagram
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс заразился коронавирусом, сообщила 3 января пресс-служба мадридского клуба в Twitter.

21-летний португалец находится у себя дома на самоизоляции, в соответствии с мерами безопасности, введенными в чемпионате Испании на фоне пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 Феликс провел 25 матчей за «Атлетико», на счету футболиста 9 голов и 5 результативных передач. 11 января стало известно, что футболист вошел в символическую сборную самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года по версии портала Transfermarkt.com.

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