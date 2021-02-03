Форвард «Атлетико» Феликс заразился коронавирусом

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс заразился коронавирусом, сообщила 3 января пресс-служба мадридского клуба в Twitter.

21-летний португалец находится у себя дома на самоизоляции, в соответствии с мерами безопасности, введенными в чемпионате Испании на фоне пандемии коронавируса.

Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.

He's isolating at home, in compliance with the health authorities' guidelines. — Atl?tico de Madrid (@atletienglish) February 3, 2021

В сезоне-2020/21 Феликс провел 25 матчей за «Атлетико», на счету футболиста 9 голов и 5 результативных передач. 11 января стало известно, что футболист вошел в символическую сборную самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года по версии портала Transfermarkt.com.