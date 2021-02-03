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Куман: «Останется ли Месси в «Барселоне»? Я надеюсь, но не уверен в этом»

12:45
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ситуацию с контрактом капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Останется ли Лионель в «Барселоне»? Я не уверен в этом, но надеюсь, что он не уйдет. Месси — великий футболист, он все еще выигрывает матчи для «Барселоны». Мне нравится тренировать его, видеть его лучшие качества на тренировках каждый день. Я все еще не вижу Месси в футболке другого клуба», — приводит AS со ссылкой на The Athletic слова Кумана.

В сезоне-2020/21 Месси провел за «Барселону» 24 матча, на его счету 16 голов и 6 результативных передач. 31 января издание El Mundo опубликовало условия нынешнего контракта 33-летнего аргентинца, который действует с ноября 2017 года до конца июня 2021 года. Согласно этим данным, футболист должен получить около 555 миллионов евро за 4 года.

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