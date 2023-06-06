Перес обратился к Бензема: «Ты войдешь в историю «Реала» как одна из величайших легенд»

Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к французскому нападающему Кариму Бензема, который покинет клуб по окончании сезона.

«Дорогой Карим, ты стал одним из лучших игроков всех времен. Мы видели, как ты невероятно выступаешь с нашей эмблемой по всему миру. И ни один мадридиста никогда этого не забудет. Мы все очень гордимся тобой. Ты защищал ценности «Мадрида». Ты был примером во всем. Сегодня ты покидаешь «Мадрид» с любовью всего мира. Здесь ты преодолел много препятствий. Ты знал, как преодолеть давление, связанное с тем, что значит играть в лучшем клубе мира. Ты войдешь в историю «Мадрида» как одна из величайших легенд. Никто не выиграл больше тебя с «Реалом». Спасибо тебе, Карим, за эту историю футбольной любви, которую мы уже прожили вместе и которая останется в веках», — заявил Перес на пресс-конференции.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона.

Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.