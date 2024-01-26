Федерация футбола Испании выступила в защиту арбитров на фоне судейских скандалов

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) выступила с заявлением на фоне судейских скандалов в ла лиге.

«RFEF хочет продемонстрировать свою поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при исполнении своей работы. Мы также решительно осуждаем кражу и распространение различных аудиозаписей переговоров ВАР, поскольку это является явным нарушением защиты данных. Этот инцидент будет доведен до правоохранительных органов», — говорится в заявлении федерации.

В федерации также заявили, что уважение к судьям должно являться принципом для всех участников футбольного процесса, поскольку они являются неотъемлемой частью спорта.

«Без судей нет футбола!» — добавили в RFEF.

В последние несколько дней произошли утечки разговоров судей сразу с нескольких матчей чемпионата Испании. Также работу арбитров раскритиковал президент «Барселоны» Жоан Лапорта и клубное телевидение «Реала».