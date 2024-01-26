Кузнецов объяснил, почему вернулся в Россию из Испании

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов, возглавляющий 2DROTS, рассказал о том, почему вернулся из Испании в Россию.

«После завершения карьеры, конечно, нужно было искать работу. В Испании относятся к своим более лояльно, чем к иностранцам. Мне нужно было еще и лицензию получать», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В Испании Кузнецов выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну».