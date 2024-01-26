«Барселона» не будет увольнять Хави до конца сезона

«Барселона» не станет увольнять Хави с поста главного тренера команды в ближайшее время, сообщает Sport.

По данным издания, руководители каталонцам верят в силы специалиста и не будут расставаться с ним в ближайшее время. Испанский тренер останется в клубе до конца текущего сезона.

В январе «Барселона» проиграла в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка страны. В ла лиге каталонцы идут на третьем месте.