Фанаты «Реала» сомневаются в возвращении Роналду

Болельщики «Реала» сомневаются в целесообразности повторного подписания нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает Diario AS, более 80 тысяч человек проголосовали против перехода игрока из «Ювентуса» (46 процентов голосов). В то же время, 54 процента считают, что «Реал» должен воспользоваться возможностью вернуть португальца.

Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год.

36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.