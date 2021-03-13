Фанаты «Реала» сомневаются в возвращении Роналду
Болельщики «Реала» сомневаются в целесообразности повторного подписания нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает Diario AS, более 80 тысяч человек проголосовали против перехода игрока из «Ювентуса» (46 процентов голосов). В то же время, 54 процента считают, что «Реал» должен воспользоваться возможностью вернуть португальца.
Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год.
36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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