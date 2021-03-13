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Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса

07:38
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации с истекающим контрактом защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса.

«Я скажу честно, что не знаю, что именно произойдет с Рамосом, но мы хотим, чтобы он остался. Он всегда будет важным игроком для «Реала». Серхио может играть до 40 лет. Он — особенный футболист», — цитирует Goal Зидана.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. 34-летний испанец восстанавливается от травмы колена. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/zidane-wants-real-madrid-icon-ramos-to-stay-but-admits-he-doesnt-/d7ygpnlpogyx1grgphgvx54ft

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