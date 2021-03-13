Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации с истекающим контрактом защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса.
«Я скажу честно, что не знаю, что именно произойдет с Рамосом, но мы хотим, чтобы он остался. Он всегда будет важным игроком для «Реала». Серхио может играть до 40 лет. Он — особенный футболист», — цитирует Goal Зидана.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. 34-летний испанец восстанавливается от травмы колена. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/zidane-wants-real-madrid-icon-ramos-to-stay-but-admits-he-doesnt-/d7ygpnlpogyx1grgphgvx54ft
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