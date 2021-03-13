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Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос и Азар могут сыграть с «Эльче»

03:22

«Реал» объявил заявку на матч 27-го тура чемпионата Испании против «Эльче». Нападающий Эден Азар и защитник Серхио Рамос, восстановившиеся от травм, готовы принять участие во встрече.

Матч состоится в субботу, 13 марта, и начнется в 18.15 по московскому времени.

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