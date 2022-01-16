«Эльче» с минимальным счетом победил «Вильярреал»

«Эльче» с минимальным счетом победил «Вильярреал» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:0.

«Эльче» набрал 22 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на 8-й строчке (29 очков).