Полузащитник «Бетиса» Камараса: «Все мы слышали, как тренер «Севильи» сказал Хордану упасть на газон»

Хавбек «Бетиса» Виктор Камараса прокомментировал попадание брошенной с трибуны палки в голову полузащитнику «Севильи» Хоану Хордану во время матча Кубка Испании.

«Позорный поступок человека, не представляющего наших болельщиков, который невозможно оправдать, — написал Камарас в Twitter. — Надеюсь, Хоан поправится. Хотя все мы, включая резервного арбитра, слышали, как тренер «Севильи» сказал Хордану упасть на газон. Я не говорю, что он притворяется или симулирует, а просто рассказываю о том, что было слышно на поле».

Встреча между «Севильей» и «Бетисом», остановленная в первом тайме при счете 1:1, будет доиграна сегодня, 16 января.

Ранее сообщалось, что у Хордана черепно-мозговая травма.