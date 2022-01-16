«Реал» — «Атлетик»: прямая трансляция матча Суперкубка Испании

16 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) «Реал» сыграет против «Атлетика» в финале Суперкубка Испании.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени и пройдет на стадионе «King Fahd Stadium».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетик». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проходит формате «Финал четырех». В данном турнире участвуют победитель и финалист Кубка Испании, а также чемпион и второе место примеры.