«Реал» с крупным счетом победил «Эльче»

«Реал» на выезде обыграл «Эльче» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:0.

Голами отметились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» выиграл девятый матч в сезоне ла лиги, у команды пока ни одного поражения. Сливочные уверенно лидируют в чемпионате Испании (28 очков).

«Эльче» занимает последнее, 20-е место в таблице, имея на счету 3 очка. Команда не выиграла ни одного матча в этом сезоне чемпионата страны.