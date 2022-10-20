Испанский футбол может быть приостановлен с 28 октября

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что весь испанский футбол может быть приостановлен с 28 октября. Об этом сообщает Telegram-канал La Saeta Rubia.

По словам Тебаса, это акт забастовки против введенного правительством нового закона, который допускает одновременное участие команд в национальных турнирах и Суперлиге. Данное решение ставит под угрозу сделку ла лиги с инвестиционным фондом CVC, согласно которой испанские команды должны получить 2 миллиарда евро.

На 27 октября запланировано проведение внеочередного собрания ла лиги, на котором будет рассмотрена возможность остановки соревнований по футболу в Испании.