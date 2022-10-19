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19 октября, 23:03

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» и поднялся на третье место в чемпионате Испании

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Мальорка» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол в матче забил Микель Мерино на 4-й минуте.

«Реал Сосьедад» одрежал пятую победу подряд в сезоне и поднялся на третье место в чемпионате Испании (22 очка). «Мальорка» занимает 14-е место (9 очков).

Испания. Лига 1. 10-й тур
19 окт, 21:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Мальорка

ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
17
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 0 : 0
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 4 : 1
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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