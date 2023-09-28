Экс-тренер «Рубина» Хави Грасия отказался возглавить «Альмерию»

Испанский специалист Хави Грасия не возглавит в «Альмерию», сообщает Mundo Deportivo. 53-летний испанец не хочет на данный момент возвращаться в команду, которую тренировал в сезоне-2012/13.

Последним местом работы Грасии был «Лидс», который он покинул минувшим летом. Ранее он также тренировал казанский «Рубин», «Валенсию», «Уотфорд» и «Малагу».

«Альмерия» уволила Висенте Морено после поражения от «Севильи» (1:5) во вторник, 26 сентября.