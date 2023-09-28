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Сегодня, 03:56

Экс-тренер «Рубина» Хави Грасия отказался возглавить «Альмерию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский специалист Хави Грасия не возглавит в «Альмерию», сообщает Mundo Deportivo. 53-летний испанец не хочет на данный момент возвращаться в команду, которую тренировал в сезоне-2012/13.

Последним местом работы Грасии был «Лидс», который он покинул минувшим летом. Ранее он также тренировал казанский «Рубин», «Валенсию», «Уотфорд» и «Малагу».

«Альмерия» уволила Висенте Морено после поражения от «Севильи» (1:5) во вторник, 26 сентября.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
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Валенсия – Р. Сосьедад
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