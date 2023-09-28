Трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Атлетико» начнется в 22.30 мск на Окко Спорт

«Осасуна» на своем поле примет «Атлетико» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу 28 сентября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Рейно-де-Наварра» в Памплоне, начало — в 22.30 по московскому времени.

Онлайн-платформа Окко Спорт проведет видеотрансляцию матча «Осасуна» — «Атлетико» в прямом эфире. Начало — в 22.30.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Осасуна» — «Атлетико» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Осасуна» вместе с тренером Ягобой Аррасате занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги с 7 очками. «Атлетико» Диего Симеоне располагается на пятой строчке с 10 баллами.

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