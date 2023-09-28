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Сегодня, 20:00

«Осасуна» — «Атлетико»: прямая трансляция матча ла лиги

Трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Атлетико» начнется в 22.30 мск на Окко Спорт
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Диего Симеоне.
Диего Симеоне.
Фото Reuters

«Осасуна» на своем поле примет «Атлетико» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу 28 сентября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Рейно-де-Наварра» в Памплоне, начало — в 22.30 по московскому времени.

Онлайн-платформа Окко Спорт проведет видеотрансляцию матча «Осасуна» — «Атлетико» в прямом эфире. Начало — в 22.30.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Осасуна» — «Атлетико» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Осасуна» вместе с тренером Ягобой Аррасате занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги с 7 очками. «Атлетико» Диего Симеоне располагается на пятой строчке с 10 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Осасуна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 1
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 - : -
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
 - : -
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Г
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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