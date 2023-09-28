Браим играл с вывихом плеча против «Атлетико»
Полузащитник «Реала» Браим Диас получил вывих плеча в матче 6-го тура чемпионата Испании, но доиграл встречу, написал в Twitter журналист Хосе Луис Санчес.
По информации источника, 24-летний испанец вышел на поле на 70-й минуте, заменив Тони Крооса, и получил повреждение после нарушения правил. Игроку потребовались уколы, и он доигрывал матч с сильной болью.В этом сезоне Диас 5 раз выходил на замену, сыграв в общей сложности 45 минут.
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|7
|
15
|Мальорка
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|1
|3
|3
|9-12
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16
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
17
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
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|
19
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|6
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|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|5 : 1
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|2 : 2
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|20:00
|
Атлетик – Хетафе
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|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|2 : 0
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 2
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|
Кадис – Р. Вальекано
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Валенсия – Р. Сосьедад
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Сельта – Алавес
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|
Гранада – Бетис
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|28.09
|22:30
|
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|5
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Джуд Беллингем
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