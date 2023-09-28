Браим играл с вывихом плеча против «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Браим Диас получил вывих плеча в матче 6-го тура чемпионата Испании, но доиграл встречу, написал в Twitter журналист Хосе Луис Санчес.

По информации источника, 24-летний испанец вышел на поле на 70-й минуте, заменив Тони Крооса, и получил повреждение после нарушения правил. Игроку потребовались уколы, и он доигрывал матч с сильной болью.

В этом сезоне Диас 5 раз выходил на замену, сыграв в общей сложности 45 минут.