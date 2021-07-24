Экс-полузащитник «Барселоны» раскритиковал каталонский клуб

Экс-полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес рассказал о том, каким образом с ним попрощались в каталонском клубе.

«Мне не было ничего известно об этом. Даже не поверил, когда получил уведомление по почте. Незадолго до этого кто-то из персонала клуба спрашивал у меня, не поменялся ли мой адрес электронной почты. Но тогда я не уделил этому должного внимания.

Получив письмо, я передал его своему агенту и юристу. Они подтвердили, что это факт расторжения контракта. На мой взгляд, это крайне непрофессиональный подход со стороны клуба. Мне могли просто позвонить и все объяснить», — цитирует игрока Marca.

Ранее стало известно, что Матеус намерен обратиться в суд, чтобы взыскать с «Барселоны» оставшуюся часть своей зарплаты, которая должна была выплачиваться до 2024 года.

Фернандес перешел в «Барселону» зимой 2020 года из «Палмейрас» за 7 миллионов евро, 3 млн евро были предусмотрены в качестве потенциальных бонусов. После трансфера Матеус провел на поле только 17 минут в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0).