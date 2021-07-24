«Реал» хочет расстаться с Иско

Руководство «Реала» может продать полузащитника Иско в летнее трансферное окно, сообщает AS.

В Мадриде рассчитывают выручить за Иско порядка 18 миллионов евро. Футболист готов уйти, однако он 29-летний испанец «Реал» лишь в том случае, если получит выгодное предложение от другого клуба.

Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В сезоне-2020/21 испанец принял участие в 29 матчах и отдал 2 голевых паса.