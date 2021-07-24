Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» хочет расстаться с Иско

22:16
Теги:

Руководство «Реала» может продать полузащитника Иско в летнее трансферное окно, сообщает AS.

В Мадриде рассчитывают выручить за Иско порядка 18 миллионов евро. Футболист готов уйти, однако он 29-летний испанец «Реал» лишь в том случае, если получит выгодное предложение от другого клуба.

Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В сезоне-2020/21 испанец принял участие в 29 матчах и отдал 2 голевых паса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
«Рубин» — «Спартак»: правильно ли отменен гол Жиго, и имел ли право вмешаться ВАР?
«Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче Руя Витории в РПЛ
Почему нашу делегацию не выпустили перед американцами? Японцы схитрили на церемонии открытия Олимпиады
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд