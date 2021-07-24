Одриосола не планирует покидать «Реал», несмотря на интерес «Милана»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола не намерен уходить из команды, сообщает AS.

По информации источника, 25-летним испанцем интересуется «Милан», однако футболист планирует продолжить борьбу за место в составе «Королевского клуба».

В сезоне-2020/21 Одриосола провел 16 матчей за «Реал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.