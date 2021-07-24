Одриосола не планирует покидать «Реал», несмотря на интерес «Милана»
08:18
Защитник «Реала» Альваро Одриосола не намерен уходить из команды, сообщает AS.
По информации источника, 25-летним испанцем интересуется «Милан», однако футболист планирует продолжить борьбу за место в составе «Королевского клуба».
В сезоне-2020/21 Одриосола провел 16 матчей за «Реал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/07/23/primera/1627071751_384616.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D
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