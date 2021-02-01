Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе стал игроком «Лас-Пальмаса»

Нападающий Хесе подписал контракт с «Лас-Пальмасом», сообщает официальный сайт клуба испанской сегунды. Во вторник, 2 февраля, он пройдет медобследование, а в среду будет представлен команде.

Хесе переходит в клуб из родного города на правах свободного агента: 1 января «ПСЖ» расторг с ним соглашение.

Хесе начинал профессиональную карьеру в «Реале». В составе «ПСЖ» он числился с 2016 года, но большую часть карьеры провел в арендах: в «Стоук Сити», «Бетисе», «Спортинге», а в первой половине 2017 года он уже выступал за «Лас-Пальмас».

В нынешнем сезоне на счету Хесе только 22 минуты в лиге 1 в составе «ПСЖ».