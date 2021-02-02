«Бетис» обыграл «Осасуну»

«Бетис» победил «Осасуну» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Гол в активе Борхи Иглесиаса.

Севильский клуб набрал 30 очков и занимает седьмое место. У «Осасуны» 19 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Бетис» — «Осасуна» — 1:0 (0:0)

Гол: Борха Иглесиас, 79.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис (Сидней, 46), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес (Гуардадо, 86), Фекир, Акуоку, Родри (Тельо, 70), Хоакин (Виллиам Карвалью, 58), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 58).

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Крус, Ойер, Иньиго Перес (Лопес, 85), Р.Гарсия (Санчес, 64), Монкайола (Мартинес, 84), Кальери (Гальего, 77), Барха (Торрес, 64).

Предупреждения: Монкайола, 59. Хоэль Роблес, 87.

Судья: Альберола Рохас.

1 февраля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».