«Реал» подозревает, что «Барселона» контрактом Месси нарушила финансовый fair play

«Реал» заподозрил «Барселону» в нарушении финансового fair play, сообщает Marca. Отмечается, что в мадридском клубе недовольны появившейся в прессе информации о контракте капитана каталонцев Лионеля Месси.

31 января El Mundo Deportivo опубликовал статью, в которой заявил, что аргентинец в 2017 году заключил контракт на 4 сезона, за которые получит порядка 555 миллионов евро. По версии издания, контракт пробил серьезную финансовую дыру в активах «Барсы», и в настоящее время ее долги превышают 1 миллиард евро. При этом 730 из них нужно выплатить в краткосрочной перкспетиве.

При этом в «Реале» считают, что сделали все возможное, чтобы соответствовать требованиям финансового fair play, включая продажу Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году и сокращение зарплат ряду игроков прошлым летом.