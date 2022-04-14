Эден Азар отказался от перехода в «Арсенал»

Нападающий «Реала» Эден Азар отказался от предложения лондонского «Арсенала», сообщает Foot Mercato.

Бельгиец не намерен присоединяться к принципиальным соперникам «Челси», за который выступал с 2012 по 2019 годы.

Ранее появлялась информация, то у 31-летнего нападающего есть варианты с переходом в «Милан» и «Боруссию» из Дортмунда.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи. Контракт Азара с мадридским клубом истекает в июне 2024 года.