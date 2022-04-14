Полузащитник «Монако» Тчуамени обойдется «Реалу» в 65 миллионов евро

«Реал» намерен осуществить трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Как сообщает AS, за последние недели был достигнут существенный прогресс в переговорах, но клубы еще не договорились о сумме выкупа.

По информации источника, переход 22-летнего футболиста обойдется «Реалу» в сумму около 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Тчуамени провел 44 матча за «Монако» во всех турнирах, забил три гол и сделал две результативные передачи.