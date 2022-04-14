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Сегодня, 18:30

Полузащитник «Монако» Тчуамени обойдется «Реалу» в 65 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» намерен осуществить трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Как сообщает AS, за последние недели был достигнут существенный прогресс в переговорах, но клубы еще не договорились о сумме выкупа.

По информации источника, переход 22-летнего футболиста обойдется «Реалу» в сумму около 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Тчуамени провел 44 матча за «Монако» во всех турнирах, забил три гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/14/primera/1649894894_106076.html?id_externo_rsoc=comp_tw
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 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 - : -
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Эльче – Мальорка
 - : -
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 - : -
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Гранада – Леванте
 - : -
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