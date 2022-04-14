Полузащитник «Реала» Себальос заразился коронавирусом

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Полузащитник «Реала» Дани Себальос заразился коронавирусом. 14 апреля футболист сдал положительный тест, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграет против «Севильи». Встреча пройдет 17 апреля.