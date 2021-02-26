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Эден Азар может покинуть «Реал» в случае перехода Мбаппе

22:01
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Форвард «Реала» Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно, если в мадридский клуб перейдет нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сообщает AS.

По данным источника, француз хочет играть на левом фланге атаки. На данный момент в «Реале» на этой позиции выступают Эден Азар, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Таким образом, если Мбаппе перейдет в «Реал», клубу придется расстаться с бельгийцем, так как футболист довольно часто травмируется.

Азар играет в составе «Реала» с лета 2019 года. Футболист перешел в мадридский клуб из «Челси» за 115 миллионов евро. В этом сезоне 30-летний футболист провел 13 матчей за «Реал», забив 3 гола.

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