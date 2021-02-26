Эден Азар может покинуть «Реал» в случае перехода Мбаппе
Форвард «Реала» Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно, если в мадридский клуб перейдет нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сообщает AS.
По данным источника, француз хочет играть на левом фланге атаки. На данный момент в «Реале» на этой позиции выступают Эден Азар, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Таким образом, если Мбаппе перейдет в «Реал», клубу придется расстаться с бельгийцем, так как футболист довольно часто травмируется.
Азар играет в составе «Реала» с лета 2019 года. Футболист перешел в мадридский клуб из «Челси» за 115 миллионов евро. В этом сезоне 30-летний футболист провел 13 матчей за «Реал», забив 3 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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