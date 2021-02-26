Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» готов продлить контракт с Рамосом

22:46
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
Теги:

Капитан «Реала» Серхио Рамос в скором времени может продлить контракт с клубом, сообщает El Espanol.

По данным источника, руководство «сливочных» довольно игроком, поэтому готово заключить с форвардом новый контракт. «Реал» предлагает Рамосу соглашение на два года с зарплатой в 12 миллионов евро. Изначально футболист был недоволен этими условиями, но все-таки решил согласиться.

34-летний испанец выступает в составе «Реала» с 2005 года. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».


 

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир