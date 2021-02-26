«Реал» готов продлить контракт с Рамосом
Капитан «Реала» Серхио Рамос в скором времени может продлить контракт с клубом, сообщает El Espanol.
По данным источника, руководство «сливочных» довольно игроком, поэтому готово заключить с форвардом новый контракт. «Реал» предлагает Рамосу соглашение на два года с зарплатой в 12 миллионов евро. Изначально футболист был недоволен этими условиями, но все-таки решил согласиться.
34-летний испанец выступает в составе «Реала» с 2005 года. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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