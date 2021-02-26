Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги заявил, что игра с «Барселоной» важна для команды, так как в каталонском клубе играет лучший футболист в истории Лионель Месси.

«Надеюсь, завтра мы увидим лучшую «Барселону» с невероятными игроками и лучшими футболистами мира. Нам очень нравится этот матч, который потребует от нас максимального уровня. К этому нужно быть готовым.



У нас есть лучшие игроки мира во всех линиях. Для меня Лионель Месси — лучший футболист в истории. Это говорит о том, как эта игра важна для нас», — цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.

Завтра, 27 февраля, «Браселона» сыграет с «Севильей» в ла лиге, 3 марта каталонцы встретятся с севильским клубом в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первую игру «Севилья» выиграла со счетом 0:2.

34-летний Месси является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании.