Лопетеги: «Для меня Месси — лучший футболист в истории»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги заявил, что игра с «Барселоной» важна для команды, так как в каталонском клубе играет лучший футболист в истории Лионель Месси.
«Надеюсь, завтра мы увидим лучшую «Барселону» с невероятными игроками и лучшими футболистами мира. Нам очень нравится этот матч, который потребует от нас максимального уровня. К этому нужно быть готовым.
У нас есть лучшие игроки мира во всех линиях. Для меня Лионель Месси — лучший футболист в истории. Это говорит о том, как эта игра важна для нас», — цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.
Завтра, 27 февраля, «Браселона» сыграет с «Севильей» в ла лиге, 3 марта каталонцы встретятся с севильским клубом в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первую игру «Севилья» выиграла со счетом 0:2.
34-летний Месси является лучшим бомбардиром «Барселоны» в этом сезоне чемпионата Испании.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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