Диего Симеоне: «У «Атлетико» переходный год»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

— Команда отдала все силы, игроки делают то, о чем их просит тренер, — цитирует аргентинского специалиста Marca. — Мы должны оставаться терпеливыми и осознавать, что у нас переходный год. Я наименее терпеливый человек, мы должны понять масштаб изменений, которые пережила команда. Нам нужно время, чтобы улучшить ситуацию.

Свист болельщиков? Это нормально, мы подвергаемся критике. Отставание от «Барселоны» и «Реала» меня не волнует.

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