Ди Мария предложил свои услуги «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo. Агенты вингера связались с представителями каталонского клуба, чтобы предложить услуги 34-летнего аргентинца.

Контракт футболиста с французским клубом истекает летом этого года, и договор не будет продлен.

Ранее была информация, что Ди Мария уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» на один сезон.

Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.