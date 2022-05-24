Ди Мария предложил свои услуги «Барселоне»
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo. Агенты вингера связались с представителями каталонского клуба, чтобы предложить услуги 34-летнего аргентинца.
Контракт футболиста с французским клубом истекает летом этого года, и договор не будет продлен.
Ранее была информация, что Ди Мария уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» на один сезон.
Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Леванте
|1 : 1
|14.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 1
|14.08
|23:00
|
Алавес – Реал
|1 : 4
|14.08
|23:00
|
Осасуна – Эспаньол
|0 : 0
|15.08
|18:30
|
Сельта – Атлетико
|1 : 2
|15.08
|21:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 2
|15.08
|23:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|3 : 0
|16.08
|21:00
|
Вильярреал – Гранада
|0 : 0
|16.08
|23:00
|
Эльче – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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