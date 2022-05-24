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Сегодня, 19:25

Ди Мария предложил свои услуги «Барселоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo. Агенты вингера связались с представителями каталонского клуба, чтобы предложить услуги 34-летнего аргентинца.

Контракт футболиста с французским клубом истекает летом этого года, и договор не будет продлен.

Ранее была информация, что Ди Мария уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» на один сезон.

Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
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1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
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Севилья

 32 2 2
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