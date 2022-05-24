Анчелотти прокомментировал продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

«Я не буду говорить об игроках, которые не играют за «Реал». Наши футболисты знают, о чем нужно сейчас думать — о финале Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти Football Italia.

21 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Мбаппе до 2025 года. Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с «Реалом».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.