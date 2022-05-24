«Реал» купит Тчуамени у «Монако» за 80 миллионов евро

«Реал» купит полузащитник «Монако» Орельена Тчуамени в летнее трансферное окно. Испанский клуб заплатит за 22-летнего хавбека 80 миллионов евро, утверждает RMC Sport.

Сам Тчуамени получит в Мадриде контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.