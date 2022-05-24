«Реал» купит Тчуамени у «Монако» за 80 миллионов евро
«Реал» купит полузащитник «Монако» Орельена Тчуамени в летнее трансферное окно. Испанский клуб заплатит за 22-летнего хавбека 80 миллионов евро, утверждает RMC Sport.
Сам Тчуамени получит в Мадриде контракт на пять лет.
В нынешнем сезоне игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Леванте
|1 : 1
|14.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 1
|14.08
|23:00
|
Алавес – Реал
|1 : 4
|14.08
|23:00
|
Осасуна – Эспаньол
|0 : 0
|15.08
|18:30
|
Сельта – Атлетико
|1 : 2
|15.08
|21:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 2
|15.08
|23:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|3 : 0
|16.08
|21:00
|
Вильярреал – Гранада
|0 : 0
|16.08
|23:00
|
Эльче – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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