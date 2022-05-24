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Сегодня, 18:47

«Реал» купит Тчуамени у «Монако» за 80 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» купит полузащитник «Монако» Орельена Тчуамени в летнее трансферное окно. Испанский клуб заплатит за 22-летнего хавбека 80 миллионов евро, утверждает RMC Sport.

Сам Тчуамени получит в Мадриде контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Монако
ФК Реал
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
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Мальорка – Бетис
 1 : 1
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 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
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Вильярреал – Гранада
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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