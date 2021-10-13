Девушка Хесе Родригеса пыталась переехать футболиста на машине
10:15
Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес пострадал в результате ссоры со своей девушкой, Аурой Руис, сообщает Marca.
По информации источника, пара поссорилась после того, как посетила концерт на «Гран Канария Арене». Согласно словам очевидцев, девушка села в машину и попыталась сбить футболиста. Сообщается, что 28-летний испанец мог получить травму ноги.
В сезоне-2021/22 Родригес провел 9 матчей за «Лас-Пальмас», на его счету 3 гола и 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2021/10/13/61667737ca474106588b457e.html?cid=BESOCYMATMLL01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYMATMLL01
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