Девушка Хесе Родригеса пыталась переехать футболиста на машине

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес пострадал в результате ссоры со своей девушкой, Аурой Руис, сообщает Marca.

По информации источника, пара поссорилась после того, как посетила концерт на «Гран Канария Арене». Согласно словам очевидцев, девушка села в машину и попыталась сбить футболиста. Сообщается, что 28-летний испанец мог получить травму ноги.

В сезоне-2021/22 Родригес провел 9 матчей за «Лас-Пальмас», на его счету 3 гола и 4 результативные передачи.