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Педри получил травму и может пропустить матч с «Реалом»

12:33
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Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму бедра в расположении сборной Испании, сообщает Sport.es.

По информации источника, 18-летний футболист точно пропустит два ближайших матча против «Валенсии» (17 октября) в чемпионате Испании и против киевского «Динамо» (20 октября) в Лиге чемпионов. Сообщается, что в клубе ожидают возвращения игрока к встрече с «Реалом», которая запланирована на 24 октября, однако в данный момент неизвестно, успеет ли хавбек восстановиться к этому времени.

В сезоне-2021/22 Педри провел 4 матча за «Барселону» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/presencia-pedri-clasico-sigue-aire-12226485

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Иван Торопцев все материалы автора

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