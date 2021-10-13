Педри получил травму и может пропустить матч с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму бедра в расположении сборной Испании, сообщает Sport.es.

По информации источника, 18-летний футболист точно пропустит два ближайших матча против «Валенсии» (17 октября) в чемпионате Испании и против киевского «Динамо» (20 октября) в Лиге чемпионов. Сообщается, что в клубе ожидают возвращения игрока к встрече с «Реалом», которая запланирована на 24 октября, однако в данный момент неизвестно, успеет ли хавбек восстановиться к этому времени.

В сезоне-2021/22 Педри провел 4 матча за «Барселону» и не отличился результативными действиями.