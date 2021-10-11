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Дембеле и Агуэро вернулись в общую группу «Барселоны»

Нападающие Дембеле и Агуэро вернулись в общую группу «Барселоны»
11 октября, 20:55
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Нападающие Усман Дембеле и Серхио Агуэро полностью залечили свои повреждения, сообщает пресс-служба клуба. Оба игрока уже тренировались в общей группе команды без каких-либо ограничений.

Таким образом, с большой долей вероятности Дембеле и Агуэро, которые еще не провели в текущем сезоне ни одного матча, смогут принять участие в поединке следующего тура испанской примеры.

17 октября в рамках 9-го тура каталонский клуб на своем поле примет «Валенсию».

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Иван Шитик все материалы автора

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