Дембеле и Агуэро вернулись в общую группу «Барселоны»

Нападающие Усман Дембеле и Серхио Агуэро полностью залечили свои повреждения, сообщает пресс-служба клуба. Оба игрока уже тренировались в общей группе команды без каких-либо ограничений.

Таким образом, с большой долей вероятности Дембеле и Агуэро, которые еще не провели в текущем сезоне ни одного матча, смогут принять участие в поединке следующего тура испанской примеры.

17 октября в рамках 9-го тура каталонский клуб на своем поле примет «Валенсию».