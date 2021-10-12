Азар может вернуться в «Челси»
«Челси» ведет переговоры с «Реалом» о возвращении Азара
08:55
Форвард «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси», утверждает El Nacional.
По информации издания, лондонцы хотят вернуть бельгийца в команду. Сообщается, что «Челси» уже вступил в переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера нападающего.
Азар перешел в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. До этого он семь лет провел в «Челси». Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста — 40 миллионов евро.
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