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Азар может вернуться в «Челси»

«Челси» ведет переговоры с «Реалом» о возвращении Азара
08:55
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Форвард «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси», утверждает El Nacional.

По информации издания, лондонцы хотят вернуть бельгийца в команду. Сообщается, что «Челси» уже вступил в переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера нападающего.

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. До этого он семь лет провел в «Челси». Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста — 40 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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