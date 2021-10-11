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Самюэль Это'О: «В последнее время «Барселона» заставила меня страдать»

11 октября, 20:04
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Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это'О поделился мнением о проблемах каталонского клуба.

«В последнее время «Барселона» заставила меня страдать. Это тяжелые времена для тех, кто любит клуб. Вылет из группы Лиги чемпионов будет тяжело принять. Я надеюсь, что команда выйдет в плей-офф», — приводит Marca слова Это'О.

«Барселона» проиграла два стартовых матча в групповом турнире Лиги чемпионов и располагается на последнем месте в турнирной таблице группы E.

40-летний камерунец выступал за каталонцев с 2004 по 2009 год.

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