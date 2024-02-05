Инсайдер Романо: «Реал» полностью уверен в переходе Мбаппе

«Реал» полностью уверен в подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба поделилось этой новостью с футболистами сливочных. «Реалу» удалось убедить игрока подписать контракт с куда более низкой зарплатой, чем та, которую клуб предлагал Мбаппе в 2022-м. Отмечается, что «ПСЖ» готовит план по замене вингера.

По данным издания Le Parisien, Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента летом 2024 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу