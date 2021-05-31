Де Йонг назвал Месси лучшим футболистом мира

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

«Мне кажется, он счастлив в «Барселоне». Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он до сих пор является лучшим игроком мира с отрывом.

Играть с Месси – особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим. Я ориентировался на него, а он такой скромный. Если бы мне пришлось выбирать между игрой с ним или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Глупо сделать иной выбор. Это лучший игрок в истории», - приводит слова де Йонга NU.nl.

В сезоне-2020/21 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах. Действующий контракт Месси с клубом истекает в июне 2021 года. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что уже ведутся переговоры по новому соглашению.