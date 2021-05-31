«Реал» хочет вернуть Анчелотти на пост главного тренера

«Реал» находится в поиске нового главного тренера.

По информации El Larguero со ссылкой на Cadena SER, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти находится в сфере интересов «Реала».

??? Informa @AntonMeana en @h25deportes



? Se une un nombre a la lista de candidatos al banquillo del Real Madrid



? En el club se plantean el regreso de CARLO ANCELOTTI



? Ampliamos a las 23:30 en @ElLarguero con @ManuCarreno pic.twitter.com/IzcZCspJTW — El Larguero (@ellarguero) May 31, 2021

27 мая стало известно, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера. По итогам сезона-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании.

Анчелотти уже работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Реал» выигрывал Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.