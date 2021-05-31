«Реал» хочет вернуть Анчелотти на пост главного тренера
22:22
«Реал» находится в поиске нового главного тренера.
По информации El Larguero со ссылкой на Cadena SER, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти находится в сфере интересов «Реала».
27 мая стало известно, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера. По итогам сезона-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании.
Анчелотти уже работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Реал» выигрывал Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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