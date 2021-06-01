Агуэро: «С преданностью и энтузиазмом. Да здравствует «Барселона»
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Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал переход в каталонский клуб.
«С преданностью и энтузиазмом всегда, теперь в «Барселоне». Да здравствует «Барса»! — написал Агуэро в Twitter.
Con el compromiso y la pasi?n de siempre, ahora #Bar?a ? ? Visca el Bar?a!! pic.twitter.com/HlIoSzhSRq— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 31, 2021
Соглашение с аргентинцем рассчитано до лета 2023 года. Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.
В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 12 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити», забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
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