Агуэро: «С преданностью и энтузиазмом. Да здравствует «Барселона»

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал переход в каталонский клуб.

«С преданностью и энтузиазмом всегда, теперь в «Барселоне». Да здравствует «Барса»! — написал Агуэро в Twitter.

Con el compromiso y la pasi?n de siempre, ahora #Bar?a ? ? Visca el Bar?a!! pic.twitter.com/HlIoSzhSRq — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 31, 2021

Соглашение с аргентинцем рассчитано до лета 2023 года. Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 12 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити», забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.