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Сегодня, 15:27

Де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луис де ла Фуэнте.
Фото Global Look Press

Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды страны, сообщает официальный сайт организации.

До этого 61-летний испанец возглавлял молодежную национальную команду. Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании становилась серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Новый тренер дебютирует во главе основной сборной в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Луис Энрике. Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Источник: https://rfef.es/es/noticias/luis-de-la-fuente--nuevo-seleccionador-nacional
Футбол
Сборная Испании по футболу
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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

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И В Н П +/- О
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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