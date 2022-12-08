Де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды страны, сообщает официальный сайт организации.

До этого 61-летний испанец возглавлял молодежную национальную команду. Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании становилась серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Новый тренер дебютирует во главе основной сборной в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.