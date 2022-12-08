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Онопко об отпуске с Карпиным: «Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы»

Онопко рассказал об отпуске с Карпиным во время выступлений в Испании
Виктория Кравченко
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о совместном отпуске с Валерием Карпиным во время выступлений в чемпионате Испании.

— Карпин недавно рассказывал — когда вы оба играли в Испании, каждый отпуск проводили вместе. Помните самый крутой?

— Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда. Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя (смеется). Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!» — цитирует Онопко Sport24.

Онопко играл за «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано» с 2002 по 2003 год. Карпин в 1994-2005 годах выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-08-onopko-ob-otpuske-karpinym-dokhodilo-do-togo-chto-vodka-nam-uzhe-ne-lezla-i-my-yeye-slivali-v-tsvety
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
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Роберт Левандовски

Барселона

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Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

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Барселона

 5
И К Ж
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Бетис

 12 2 2
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Кадис

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Осасуна

 12 1 6
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